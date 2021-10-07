Бельгія - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Ліги націй

Бельгія - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Ліги націй

Команди визначать другого фіналіста турніру.

У четвер, 7 жовтня, відбудеться другий півфінал фінальної частини Ліги націй УЄФА-2020/21. За путівку до вирішального матчу турніру позмагаються збірні Бельгії та Франції.

Поєдинок відбудеться на арені "Ювентус Стедіум" у Турині. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Бельгія - Франція

На території України поєдинок у прямій трансляції покажуть телеканали Футбол 1 та Футбол 2. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Бельгія - Франція

Букмекери вважають незначним фаворитами поєдинку чинних чемпіонів світу. На перемогу "триколірних" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.67. Нічия - 3.25. Перемога команди Роберто Мартінесв за підсумками основного часу - 3.00.

На вихід підопічних Дідьє Дешама до фіналу Ліги націй приймаються ставки з коефіцієнтом 1.85, а на бельгійців - 2.05.

В іншому півфіналі 6 жовтня зустрілися збірні Італії та Іспанії . Команда Луїса Енріке перемогла з рахунком 2:1 і стала першим фіналістом турніру.

та . Команда Луїса Енріке з рахунком і стала першим фіналістом турніру. Фінальний матч відбудеться 10 жовтня о 21:45. У цей же день о 16:00 невдахи півфіналів позмагаються в поєдинку за третє місце.

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