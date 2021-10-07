Pfizer можуть схвалити для вакцинації дітей від п'яти років: що відомо

Pfizer можуть схвалити для вакцинації дітей від п'яти років: що відомо

Компанії-виробники направили запит на отримання дозволу.

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech направили запит Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США на застосування своєї вакцини від COVID для дітей у віці від п'яти років.

Про йдеться у Twitter компанії.

"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) 22 вересня схвалило щеплення людей похилого віку та пацієнтів з групи ризику третьою дозою вакцини від COVID-19, розробленою фармкомпанією Pfizer. Експерти рекомендують вакцинувати бустерною дозою американців від 65 років, а також молодих людей із захворюваннями, які збільшують ризик зараження коронавірусом.

розробленою фармкомпанією Pfizer. Експерти рекомендують вакцинувати бустерною дозою американців від 65 років, а також молодих людей із захворюваннями, які збільшують ризик зараження коронавірусом. Також американська компанія Pfizer почала тестувати противірусний препарат для профілактики зараження COVID-19.

для профілактики зараження COVID-19. Крім того компанія почала клінічні випробування вакцини проти грипу на основі мРНК-технології - тією ж, що лежить і в основі їхньої вакцини проти COVID-19.

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