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Pfizer можуть схвалити для вакцинації дітей від п'яти років: що відомо

Pfizer можуть схвалити для вакцинації дітей від п'яти років: що відомо

Associated Press

Компанії-виробники направили запит на отримання дозволу.

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech направили запит Управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США на застосування своєї вакцини від COVID для дітей у віці від п'яти років.

Про йдеться у Twitter компанії.

"Ми і Biontech Group офіційно відправили в FDA наш запит на отримання дозволу на використання в екстрених випадках (EUA) нашої вакцини від COVID-19 для дітей від 5 до 12 років", - заявили в компанії.

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