Pfizer могут одобрить для вакцинации детей от пяти лет: что известно

Pfizer могут одобрить для вакцинации детей от пяти лет: что известно

Компании-производители направили запрос на получение разрешения.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на применение своей вакцины от COVID для детей в возрасте от пяти лет.

Об говорится в Twitter компании.

"Мы и Biontech Group официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения на использование в экстренных случаях (EUA) нашей вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет", — заявили в компании.

Напомним:

Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) 22 сентября одобрило вакцинацию пожилых людей и пациентов из группы риска третьей дозой вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпанией Pfizer. Эксперты рекомендуют вакцинировать бустерной дозой американцев от 65 лет, а также молодых людей с заболеваниями, которые увеличивают риск заражения коронавирусом.

разработанной фармкомпанией Pfizer. Эксперты рекомендуют вакцинировать бустерной дозой американцев от 65 лет, а также молодых людей с заболеваниями, которые увеличивают риск заражения коронавирусом. Также американская компания Pfizer начала тестировать противовирусный препарат для профилактики заражения COVID-19.

для профилактики заражения COVID-19. Кроме того компания начала клинические испытания вакцины против гриппа на основе мРНК-технологии — той же, что лежит и в основе их вакцины против COVID-19.

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