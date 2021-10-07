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Pfizer могут одобрить для вакцинации детей от пяти лет: что известно

Pfizer могут одобрить для вакцинации детей от пяти лет: что известно

Associated Press

Компании-производители направили запрос на получение разрешения.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили запрос Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на применение своей вакцины от COVID для детей в возрасте от пяти лет.

Об говорится в Twitter компании.

"Мы и Biontech Group официально отправили в FDA наш запрос на получение разрешения на использование в экстренных случаях (EUA) нашей вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет", — заявили в компании.

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