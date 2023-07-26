Більше за киян не зіграє: "Динамо" здихалося скандального легіонера

Атакувальний півзахисник київского "Динамо" Жерсон Родрігес на правах оренди перейшов до турецького "Сівасспора".

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Орендна угода футболіста збірної Люксембургу з турецьким клубом розрахована до кінця сезону-2023/24.

Водночас, чинний контракт гравця з "Динамо" також спливає через рік. Таким чином, швидше за все, Жерсон більше не зіграє за київський клуб.

Родрігес перейшов до киян влітку 2019 року з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро, однак запам’ятався переважно скандалами. ЗМІ повідомляли, що нападник приїжджав на тренування з запахом перегару, а також посварився з тодішнім головним тренером Олексієм Михайличенком.

Другу частину сезону-2019/20 форвард провів в оренді у турецькому "Анкарагюджю", звідки його вигнали за бійку з одноклубником.

У вересні 2021 року Родрігес вирушив в оренду до "Труа", але через порушення дисципліни французький клуб достроково припинив співпрацю з гравцем.

Потім Жерсон грав у турецькій лізі за "Еюпспор". Минулого сезону він на правах оренди виступав за саудівську "Аль-Вахду", у складі якої забив 2 голи в 16 матчах.

У складі "Динамо" люксембуржець сумарно зіграв 53 матчі та забив 9 м'ячів. Разом з киянами він став чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України.

Нагадаємо, сезон УПЛ-2023/24 стартує 28 липня. У першому турі нового розіграшу чемпіонату України кияни 30 липня зустрінуться з "Минаєм".

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