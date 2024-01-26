Найкращим серед українців у спринті став Віталій Мандзин, який посів 12-те місце.

У п'ятницю, 26 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2024 у словацькому Брезно-Осрблі відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли шість біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців у спринті показав Мандзин – 12-те місце. Підручний – 20-й, Дудченко – 25-й.

До гонки переслідування також відібралися ще три українці: Прима – 46-й, Лесюк – 53-й, Тищенко – 58-й.

Чемпіоном Європи у спринтерській гонці став француз Антонен Гігонна. "Срібло" здобув норвежець Йоган-Олав Ботн, а "бронзу" – ще один представник Норвегії Ісак Фрей.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати чоловічого спринту

1. Антонен Гігонна (Франція, 0+0) 22:51.9 хвилини

2. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 1+1) +14.5

3. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0) +16.7

4. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+1) +25.5

5. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+2) +32.3

6. Тео Гійяр-Полле (Франція, 1+0) +32.9

...

12. Віталій Мандзин (Україна, 0+0) +51.2

20. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:17.9

25. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:22.9

46. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:57.0

53. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +2:01.5

58. Артем Тищенко (Україна, 1+1) +2:09.0

Додамо, що 26 січня на континентальній першості з біатлону також відбудеться жіночий спринт. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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