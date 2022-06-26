Динамо - Івердон: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У неділю, 26 червня, київське "Динамо" в першому поєдинку літнього тренувального збору зустрінеться зі швейцарським "Івердоном".

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Команди зіграють в Івердон-ле-Бен на стадіоні Stade Municipal. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Суперник "біло-синіх" - "Івердон" - минулого сезону посів восьме місце другого за силою дивізіону Швейцарії.

Зазначимо, що перший літній тренувальний збір "Динамо" розпочало без низки гравців основного складу. Вони приєднаються до команди пізніше.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу між київським "Динамо" та швейцарським "Івердоном".

Нагадаємо, вже наступного місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підлпічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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