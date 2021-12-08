"Динамо" підсилилось алжирським талантом "Монако"

Футболіст поки буде виступати за юнацьку команду "біло-синіх".

Алжирський вихованець "Монако" Ноа Нехар перейшов до київського "Динамо", підписавши угоду з "біло-синіми" в Лісабоні.

Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.

"З великою гордістю оголошую про підписання першої професійної угоди з "Динамо". Дякую, моїй сім'ї, моєму агентству та всім моїм родичам за їх підтримку на цьому новому етапі в моєму житті. Найскладніше починається зараз", - написав Нехар.

Це перший професійний контракт для Ноа Нехара, який спочатку виступатиме за юнацьку команду "Динамо".

Агентство VV Consulting представляє інтереси також сенегальського вінгера Самба Діалло, який учора продовжив контракт із "Динамо" на п'ять років.

Динамо йде на другому місці в УПЛ, поступаючись Шахтарю за додатковими показниками.

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