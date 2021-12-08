"Динамо" підсилилось алжирським талантом "Монако"

Футболіст поки буде виступати за юнацьку команду "біло-синіх".
Алжирський вихованець "Монако" Ноа Нехар перейшов до київського "Динамо", підписавши угоду з "біло-синіми" в Лісабоні.
Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.
"З великою гордістю оголошую про підписання першої професійної угоди з "Динамо". Дякую, моїй сім'ї, моєму агентству та всім моїм родичам за їх підтримку на цьому новому етапі в моєму житті. Найскладніше починається зараз", - написав Нехар.
Це перший професійний контракт для Ноа Нехара, який спочатку виступатиме за юнацьку команду "Динамо".
- Агентство VV Consulting представляє інтереси також сенегальського вінгера Самба Діалло, який учора продовжив контракт із "Динамо" на п'ять років.
- Динамо йде на другому місці в УПЛ, поступаючись Шахтарю за додатковими показниками.
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