Боялася коронавірусу і не пускала до школи: у Луцьку суд оштрафував матір 5 дітей

Боялася коронавірусу і не пускала до школи: у Луцьку суд оштрафував матір 5 дітей

Жінка має сплатити штраф.

У Луцьку суд оштрафував багатодітну матір через те, що її діти пропускали уроки в школі. Троє доньок та двоє синів жінки не відвідували навчання від вересня до середину жовтня.

Також читайте Займався сексом із 14-річною: у Кропивницькому суд оштрафував на понад 200 тисяч гривень чоловіка за розпусні дії

Про це повідомляє ZAXID.NET

Луцький міськрайонний суд покарав багатодітну матір, п'ятеро дітей якої не відвідували школу півтора місяці. Жінка має сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Жінку вже раніше притягували до відповідальності у липні цього року, бо її діти пропустили 70% занять у школі. Тоді жінка сплатила 850 грн штрафу.

Невідвідування її дітьми школи вона пояснила тим, що боялася, що ті підхоплять коронавірус.

Цього разу суд знову визнав її винною за статтею про невиконання батьківських обов'язків та призначив штраф.

На засідання жінка не з'явилася, тож справу розглядали без її присутності.

Відомо, що подання про відсутність дітей на уроках зробила адміністрація школи. Жінка не відповідала на дзвінки і на батьківські збори не ходила.

У листопаді жінка надала письмові пояснення щодо відсутності дітей. Вона пояснила, що вона свідомо не пускає їх на уроки "через поширення коронавірусної інфекції".

Нагадаємо, що Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

Читайте також: