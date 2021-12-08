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"Динамо" усилилось алжирским талантом "Монако"

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"Динамо" усилилось алжирским талантом "Монако"

instagram.com/noa_24_09/

Футболист пока будет выступать за юношескую команду "бело-синих".

Алжирский воспитанник "Монако" Ноа Нехар перешел в киевское "Динамо", подписав соглашение с "бело-синими" в Лиссабоне.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

"С большой гордостью объявляю о подписании первого профессионального соглашения с "Динамо". Спасибо, моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за их поддержку на этом новом этапе в моей жизни. Сложнее всего начинается сейчас", — написал Нехар.

Это первый профессиональный контракт для Ноа Нехара, который будет сначала выступать за юношескую команду "Динамо".

  • Агентство VV Consulting представляет интересы также сенегальского вингера Самба Диалло, который вчера продлил контракт с "Динамо" на пять лет.
  • Динамо идет на втором месте в УПЛ, уступая Шахтеру по дополнительным показателям.

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