"Динамо" усилилось алжирским талантом "Монако"

Футболист пока будет выступать за юношескую команду "бело-синих".
Алжирский воспитанник "Монако" Ноа Нехар перешел в киевское "Динамо", подписав соглашение с "бело-синими" в Лиссабоне.
Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.
"С большой гордостью объявляю о подписании первого профессионального соглашения с "Динамо". Спасибо, моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за их поддержку на этом новом этапе в моей жизни. Сложнее всего начинается сейчас", — написал Нехар.
Это первый профессиональный контракт для Ноа Нехара, который будет сначала выступать за юношескую команду "Динамо".
- Агентство VV Consulting представляет интересы также сенегальского вингера Самба Диалло, который вчера продлил контракт с "Динамо" на пять лет.
- Динамо идет на втором месте в УПЛ, уступая Шахтеру по дополнительным показателям.
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