"Динамо" усилилось алжирским талантом "Монако"

Футболист пока будет выступать за юношескую команду "бело-синих".

Алжирский воспитанник "Монако" Ноа Нехар перешел в киевское "Динамо", подписав соглашение с "бело-синими" в Лиссабоне.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

"С большой гордостью объявляю о подписании первого профессионального соглашения с "Динамо". Спасибо, моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за их поддержку на этом новом этапе в моей жизни. Сложнее всего начинается сейчас", — написал Нехар.

Это первый профессиональный контракт для Ноа Нехара, который будет сначала выступать за юношескую команду "Динамо".

Агентство VV Consulting представляет интересы также сенегальского вингера Самба Диалло, который вчера продлил контракт с "Динамо" на пять лет.

Динамо идет на втором месте в УПЛ, уступая Шахтеру по дополнительным показателям.

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