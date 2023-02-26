Динамо – Валмієра: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться останній спаринг "біло-синіх" на зимових зборах.

У неділю, 26 лютого, київське "Динамо" проведе заключний контрольний поєдинок на зимових тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане латвійська "Валмієра" з однойменного міста.

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок гри – о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція спарингу між "Динамо" та "Валмієрою".

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.

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