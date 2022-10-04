Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів

У четвер, 6 жовтня, дніпровський "Дніпро-1" в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій зустрінеться з ліхтенштейнським "Вадуцом".

У четвер, 6 жовтня , "Дніпро-1" у третьому матчі групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграє з ліхтенштейнським "Вадуцом".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України номінально домашній для дніпрян поєдинок відбудеться на полі Кошицької футбольної арени в словацькому місті Кошице. Початок зустрічі - о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Дніпро-1 - Вадуц

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 - Вадуц

Фаворитом зустрічі у букмекерів є дніпровський клуб. На перемогу підопчних Олександра Кучера можна поставити з коефіцієнтом 1,72. Нічия - 3,95. Звитяга команди з Ліхтенштейну - 5,10.

В іншому протистоянні групи E нідерландський АЗ вдома зіграє проти кіпрського "Аполлона". Цей матч також розпочнеться 6 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

Після двох стартових турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Аполлон" і "Вадуц" набрали по одному пункту.

Поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 13 жовтня: "Вадуц" - "Дніпро-1", "Аполлон" - АЗ.

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду третього за престижністю єврокубку дніпровський клуб мінімально поступився АЗ, після чого підопічні Кучера здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".

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