Джошуа повертається на ринг після поразок від Усика: оголошено дату бою та ім'я суперника

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа офіційно отримав наступного суперника. Ним стане американець Джермейн Франклін.

Поєдинок відбудеться 1 квітня на арені О2 в Лондоні.

Для Ей Джея це буде перший бій після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

У серпні минулого року Джошуа поступився Усику в реванші та не зміг повернути собі пояси WBA, WBO, IBF та IBO, які втратив за підсумками першого поєдинку з українцем у вересні 2021 року.

У послужному списку 33-річного Джошуа 24 перемоги (22 – нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Що стосується 29-річного Франкліна, то на його рахунку 21 перемога (14 – нокаутом) та одна поразка. У своєму останньому поєдинку, в листопаді минулого року, американець рішенням суддів програв британцю Ділліану Вайту.

Нагадаємо, після поразки від Усика в реванші Джошуа вів переговори про бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, проте сторони не домовилися. Очікується, що в квітні Усик та Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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