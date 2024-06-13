Екстренер "Шахтаря" офіційно очолив "Мілан"

Італійський "Мілан" оголосив про призначення Паулу Фонсеки на посаду головного тренера команди.

Як повідомляється на офіційному сайті "россонері", 51-річний португальський фахівець підписав контракт на три роки. Фінансові умови угоди не розголошуються.

На посаді керманича міланського клубу Фонсека замінив Стефано Піолі, якого раніше було звільнено.

Зазначимо, що Фонсека уже має досвід роботи у Серії А. Після свого періоду в донецькому "Шахтарі" (2016-2019) португалець очолював "Рому" (2019-2021).

Останнім клубом Паулу був французький "Лілль", де він працював від 2022-го до 2024 року. Минулого сезону "доги" фінішували на четвертому місці у чемпіонаті Франції, а також дійшли до чвертьфіналу Ліги конференцій.

"Мілан" завершив сезон-2023/24 на другій позиції у турнірній таблиці Серії А. Також "россонері" вилетіли в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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