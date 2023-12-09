Естонія та Литва засудила рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади

Багато російських спортсменів мають безпосереднє відношення до армії, яка здійснює воєнні злочини в Україні.
Керівники Міністерств закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді - 2024 під нейтральним прапором.
Про це міністри написали на своїх сторінках у мережі Х.
"Дозвіл російським атлетам брати участь в Олімпійських іграх без прапора не змиє крові з їхніх рук. Рішення МОК суперечить усьому, що означає олімпійський рух", – написав Цахкна.
Литовський міністр заявив, що Росія наймає своїх спортсменів до армії.
"Росія наймає спортсменів та спортсменок до своєї армії, що чинить геноцид. Це не нейтральність, це рішення суперечить усьому, що має відстоювати олімпійський рух", – йдеться у дописі Габріелюса Ландсбергіса.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів допустили до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі.
Крім того, ми раніше інформували, що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024.