Естонія та Литва засудила рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади

Багато російських спортсменів мають безпосереднє відношення до армії, яка здійснює воєнні злочини в Україні.

Керівники Міністерств закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді - 2024 під нейтральним прапором.

Про це міністри написали на своїх сторінках у мережі Х.

"Дозвіл російським атлетам брати участь в Олімпійських іграх без прапора не змиє крові з їхніх рук. Рішення МОК суперечить усьому, що означає олімпійський рух", – написав Цахкна.

Литовський міністр заявив, що Росія наймає своїх спортсменів до армії.

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"Росія наймає спортсменів та спортсменок до своєї армії, що чинить геноцид. Це не нейтральність, це рішення суперечить усьому, що має відстоювати олімпійський рух", – йдеться у дописі Габріелюса Ландсбергіса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів допустили до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі.

Крім того, ми раніше інформували, що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024.