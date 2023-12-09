Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Естонія та Литва засудила рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Естонія та Литва засудила рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади

Фото: Associated Press

Багато російських спортсменів мають безпосереднє відношення до армії, яка здійснює воєнні злочини в Україні.

Керівники Міністерств закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді - 2024 під нейтральним прапором.

Про це міністри написали на своїх сторінках у мережі Х.

"Дозвіл російським атлетам брати участь в Олімпійських іграх без прапора не змиє крові з їхніх рук. Рішення МОК суперечить усьому, що означає олімпійський рух", – написав Цахкна.

Литовський міністр заявив, що Росія наймає своїх спортсменів до армії.

"Росія наймає спортсменів та спортсменок до своєї армії, що чинить геноцид. Це не нейтральність, це рішення суперечить усьому, що має відстоювати олімпійський рух", – йдеться у дописі Габріелюса Ландсбергіса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів допустили до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі.

Крім того, ми раніше інформували, що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024. 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
290
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація