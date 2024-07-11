Футболіст "Динамо" офіційно перейшов до ізраїльського клубу

Олександр Сирота гратиме за "Маккабі" Хайфа на правах оренди.
Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота перебрався до "Маккабі" Хайфа.
24-річний український футболіст виступатиме за ізраїльський клуб на правах оренди до літа 2025 року, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Також "Маккабі" матиме першочергове право повноцінного трансферу гравця.
За даними порталу Transfermarkt, ізраїльський клуб заплатив за оренду українського захисника 600 тисяч євро.
Сирота – вихованець "Динамо", за першу команду киян він дебютував 2020 року. Загалом у складі "біло-синіх" захисник провів 85 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Також Олександр має у своєму активі два поєдинки за національну збірну України.
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