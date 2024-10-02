Гоффенгайм – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж другого поєдинку "біло-синіх" в оновленому розіграші другого за престижністю єврокубка.

У четвер, 3 жовтня, київське "Динамо" зіграє з німецьким "Гоффенгаймом" в матчі другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "ПреЗеро Арена" у німецькому місті Зінсгайм. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У стартовому турі другого за престижністю євротурніру "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), а "Гоффенгайм" зіграв унічию з данським "Мітьюлландом" (1:1).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Гоффенгайм" – "Динамо".