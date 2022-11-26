Гол та асист: Мессі врятував Аргентину від вильоту з ЧС-2022

Аргентинці реабілітувалися за поразку на старті Мундіалю.

У суботу, 26 листопада, у матчі 2-го туру групи C чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентина перемогла національну команду Мексики. Матч завершився з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 64-й хвилині Ліонель Мессі. Він відгукнувся на передачу від Анхеля Ді Марії та ефектно пробив з межі штрафного майданчика.

За кілька хвилин до кінця матчу Енцо Фернандес з передачі Мессі поставив крапку у поєдинку.

Нагадаємо, в першому турі ЧС-2022 Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії (1:2), а Польща розписала безгольову нічию з Мексикою (0:0).

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Польща перемогла Саудівську Аравію (2:0).

Саудівську Аравію (2:0). Лідирує у квартеті Польща з 4 очками. Аргентина посідає другу позицію (3). Саудівська Аравія з 3 балами на третьому місці. Мексика (1) – остання.

Матчі заключного туру групи C відбудуться 30 листопада: Польща – Аргентина, Саудівська Аравія – Мексика. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:00 за київським часом.

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