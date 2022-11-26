Злі відьми існують: у цьому досі переконано 40 відсотків людей

Результати дослідження, проведеного в 95 країнах та регіонах світу, показують, що віра в чаклунство все ще є глобальним явищем.

Четверо з десяти людей у світі вірять, що існують відьми та чарівники, які своїми надприродними здібностями можуть завдавати шкоди іншим.

Про це повідомляє видання iDnes з посиланням на дослідження, опубліковане в спеціалізованому журналі PLOS One.

Дослідження базується на опитуванні громадської думки в 95 країнах і регіонах світу, в якому взяли участь понад 140 тисяч осіб. Понад 40 відсотків із них висловили переконання, що “деякі люди можуть вимовляти прокляття чи заклинання, через які з кимось трапиться щось погане”.

Віра в надприродні сили відьом і чарівників неоднакова у різних частинах світу. Наприклад, у Тунісі його поділяють 90 відсотків населення. Також дуже високий рівень забобонів у Марокко, Танзанії та Камеруні. Натомість у Швеції в чаклунство вірять лише 9 відсотків, у Німеччині - 13.

Загалом віра в надприродні здібності відьом і чаклунів більш поширена серед бідних людей з нижчим рівнем освіти. Однак, вона не позбавлена трагічних наслідків. У ряді країн зафіксовані, наприклад, напади на альбіносів, які через зовнішній вигляд вважаються наділеними надприродними здібностями.

Автори дослідження зазначають, що їхній аналіз має обмежену пояснювальну силу. Хоча опитування проводилося в країнах, де проживає більше половини дорослого населення світу, але воно не проводилося в найбільш густонаселених Китаї та Індії.

Незважаючи на ці обмеження, на думку дослідників, дані чітко показують, що віра в чаклунство все ще є глобальним явищем.

Нагадаємо, у березня цього року магічний магазин із Києва "Відьомський котел" закликав усіх відьом України та світу об'єднатися, щоб покарати Путіна.

Читайте також: