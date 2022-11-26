Чи впливають на лінію фронту атаки Росії по енергетиці України: експерт описав процеси

Цими ударами окупанти хочуть вплинути і на стійкість суспільства, і на самих українських військових.
Російські атаки по енергетичній інфраструктурі України жодним чином не впливають на лінію фронту, про що свідчить динаміка в бойових діях.
Таку думку висловив аналітик Defense Express Сергій Згурець, повідомляє "Еспресо".
"Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури й лінія фронту є двома різними процесами. Оскільки на лінії фронту відбуваються дії, які не повʼязані з цивільним життям. Динаміка на лінії фронту вказує на те, що тут немає жодного звʼязку з блекаутом", – запевнив експерт.
За його словами, в Росії помилково вважають, що атаками по енергетичній інфраструктурі зможуть зламати стійкість українського суспільства.
"В Росії вважають, що українці почнуть тиснути на владу з вимогою про переговори з РФ. Це є нелогічними очікуваннями противника. З іншого боку, в росіян є очікування, що пошкодження енергетичної системи України вплине на наших військових. Однак в реальності це ніяк не впливає на лінію фронту", – наголосив Згурець.
Нагадаємо, за оцінкою військового експерта Петра Черника, атаками по енергетиці РФ планувала занурити українців взимку в холод та голод, щоб вони вийшли на бунти і тиснули на уряд та президента для переговорів з країною-агресоркою.
А військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що удари по енергетиці – це не якась тактика в зоні бойових дій і не хитрощі стратегічного рівня. Це виключно терор проти населення.
ГЗауважимо, що новий масований ракетний обстріл України може статися наступного тижня, заявив 26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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