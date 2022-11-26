Влияют ли на линию фронта атаки России по энергетике Украины: эксперт описал процессы

Этими ударами оккупанты хотят повлиять и на стойкость общества, и на самих украинских военных.

Российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины никак не влияют на линию фронта, о чем свидетельствует динамика в боевых действиях.

Такое мнение высказал аналитик Defense Express Сергей Згурец, сообщает "Эспрессо".

"Обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры и линия фронта являются двумя разными процессами. Поскольку на линии фронта происходят действия, не связанные с гражданской жизнью. Динамика на линии фронта указывает на то, что здесь нет никакой связи с блэкаутом", – заверил эксперт.

По его словам, в России ошибочно полагают, что атаками по энергетической инфраструктуре смогут сломать стойкость украинского общества.

"В России считают, что украинцы начнут давить на власть с требованием о переговорах с РФ. Это нелогичные ожидания противника. С другой стороны, у россиян есть ожидание, что повреждение энергетической системы Украины повлияет на наших военных. Однако в реальности это никак не влияет на линию фронта", – подчеркнул Згурец.

Напомним, по оценке военного эксперта Петра Черныка, атаками по энергетике РФ планировала погрузить украинцев зимой в холод и голод, чтобы они вышли на бунты и давили на правительство и президента для переговоров со страной-агрессором.

А военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что удары по энергетике – это не какая-то тактика в зоне боевых действий и не уловки стратегического уровня. Это исключительно террор против населения.

Отметим, что новый массированный ракетный обстрел Украины может произойти на следующей неделе, заявил 26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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