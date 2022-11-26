Атаки по энергетике – не последний аргумент Путина: эксперт оценил риск ядерного удара

Путин применит ядерное оружие только в ситуации, когда окончательно потеряет надежду на все остальное, считает политолог.

Российские атаки по энергетике Украины – предпоследний шантаж для принуждения к переговорам, а последним станет применение ядерного оружия.

Об этом бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина, российский политолог Аббас Галлямов рассказал "24 каналу".

"Энергетика – предпоследний шантаж Путина. Последний аргумент, конечно, – все-таки ядерное оружие", – считает он.

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Он отметил, что ядерное оружие – это очень рискованная вещь. Она переводит конфликт в плоскость, которую вообще невозможно контролировать.

"Путин по мере возможности постарается избежать использования ядерного оружия и применит его только в той ситуации, когда окончательно потеряет надежду на все остальное. Возможно, и тогда он тоже не решится, я этого не исключаю вообще", – рассказал Галлямов.

По его мнению, события последних месяцев свидетельствуют о том, что хозяин Кремля просто плывет по течению.

"Он теряет способность делать какие-то шаги, которые ломают ситуацию. Задавать новые тренды он не может", – отметил политолог.

Он еще раз подчеркнул, что невозможно предсказать, решится ли Путин на ядерную атаку. Однако такой риск не следует исключать, ведь у Кремля больше ничего не осталось.

"Нанести поражение украинцам на фронте Путин не может – если бы он мог, конечно, сделал бы это. Поэтому ему приходится повышать расходы для Украины в тылу. По его замыслу, измученные граждане должны требовать от Зеленского, мол, хватит арканиться, мы устали это терпеть, садись за стол переговоров", – объяснил Галлямов.

Он также напомнил слова спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что "украинцы могут в любой момент это прекратить, если пойдут на наши условия".

Напомним, ранее экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес предупредил – если РФ решится применить ядерное оружие против Украины, Штаты уничтожат "большую часть российских военных возможностей".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября выразил убеждение, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие.

По оценкам военного эксперта Сергея Грабского, ядерные угрозы – единственный козырь, оставшийся в России, чтобы заставить мир прекратить оказывать Украине помощь.

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