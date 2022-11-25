Елена Зеленская рассказала, сколько украинцы готовы терпеть блэкаут

Украинцы готовы терпеть отсутствие света, воды и тепла ради победы в войне с Россией и перспектив членства в Европейском Союзе.

Такое заявление сделала супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си.

"Знаете, у нас было столько испытаний за эти месяцы, столько страшных испытаний, столько жертв мы видели, столько разрушений, что честно говоря, блэкаут – это не самое страшное, что может с нами произойти. Мы становимся изобретательными, мы пытаемся сделать все дела, которые важно сделать со светом. Тогда, когда есть свет, не откладываем на потом ничего", — заявила первая леди Украины.

Как рассказала Зеленская, "буквально на прошлой неделе заверщилось социальное исследование, украинцев спросили, сколько они еще готовы терпеть в таких условиях без света, без тепла".

"И украинцы, в большинстве, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных. Мы знаем ради чего – ради победы, ради чувства достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья, и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы оптимистично смотрим на эти вещи", — подчеркнула она.

В то же время супруга главы государства выразила надежду, что война не будет длиться слишком долго:

"Мы все очень надеемся на то, что все закончится. Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем, сколько километров, мы должны рассчитывать свои силы. Это сложно. Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, помогающие нам удержаться.

Напомним, армия России от 10 октября регулярно обстреливает ракетами критическую инфраструктуру Украины.

23 ноября оккупанты выпустили по Украине 70 ракет. Атака унесла жизни не менее 10 человек, не менее 50 получили ранения.

В общей сложности россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры, в результате чего ряд регионов Украины остались без света, воды и отопления. Из-за российских обстрелов в Украине отключили от энергосистемы блоки на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

В настоящее время в Украине возобновлено электроснабжение объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

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