Дубль Мбаппе допоміг Франції достроково виграти групу на ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, у матчі 2-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції перемогла національну команду Данії. Матч завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі французи створили кілька небезпечних моментів. На 21-й хвилині Адріан Рабьо вистрибнув високо у спробі реалізувати навісну передачу та головою пробив по центру воріт – Каспер Шмайхель виконав блискучий сейв.

За 20 хвилин Усман Дембеле віддав чудовий простріл на Кіліана Мбаппе, який не зумів вдало замкнути атаку – м'яч пролетів набагато вище воріт.

В середині другого тайму Мбаппе вдалося прорвати оборону данської збірної. Завдяки пасу від Тео Ернандеса він відкрив рахунок. Менш ніж за 10 хвилин суперники зрівняли рахунок. Після подачі з кутового Йоахім Андерсен головою скинув м'яч на Андреаса Крістенсена і той ворота.

Наприкінці матчу французи вирвали перемогу – Антуан Грізманн виконав простріл у штрафний майданчик, де Мбаппе знайшов вільну зону та відправив м’яч у сітку.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Австралія мінімально перемогла Туніс (0:1).

Туніс (0:1). Франція лідирує у групі з 6 очками та гарантувала собі вихід з групи. Австралія посідає другу позицію (3). Данія з 1 очком на третьому місці. Туніс (1) – останній.

Матчі заключного туру групи D відбудуться 30 листопада: Туніс – Франція, Австралія – Данія. Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.

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