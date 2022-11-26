Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дубль Мбаппе допоміг Франції достроково виграти групу на ЧС-2022

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
328
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дубль Мбаппе допоміг Франції достроково виграти групу на ЧС-2022

Фото: Associated Press

Чинний чемпіон світу здолав збірну Данії.

У суботу, 26 листопада, у матчі 2-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції перемогла національну команду Данії. Матч завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі французи створили кілька небезпечних моментів. На 21-й хвилині Адріан Рабьо вистрибнув високо у спробі реалізувати навісну передачу та головою пробив по центру воріт – Каспер Шмайхель виконав блискучий сейв.

За 20 хвилин Усман Дембеле віддав чудовий простріл на Кіліана Мбаппе, який не зумів вдало замкнути атаку – м'яч пролетів набагато вище воріт.

В середині другого тайму Мбаппе вдалося прорвати оборону данської збірної. Завдяки пасу від Тео Ернандеса він відкрив рахунок. Менш ніж за 10 хвилин суперники зрівняли рахунок. Після подачі з кутового Йоахім Андерсен головою скинув м'яч на Андреаса Крістенсена і той ворота.

Наприкінці матчу французи вирвали перемогу – Антуан Грізманн виконав простріл у штрафний майданчик, де Мбаппе знайшов вільну зону та відправив м’яч у сітку.

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Австралія мінімально перемогла Туніс (0:1). 
  • Франція лідирує у групі з 6 очками та гарантувала собі вихід з групи. Австралія посідає другу позицію (3). Данія з 1 очком на третьому місці. Туніс (1) – останній.
  • Матчі заключного туру групи D відбудуться 30 листопада: Туніс – Франція, Австралія – Данія.  Обидва поєдинки розпочнуться о 17:00 за київським часом.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Перший гол Левандовські на ЧС: Польща в матчі з незабитим пенальті перемогла Саудівську Аравію

Ще троє гравців: збірна Бразилії продовжує зазнавати кадрових втрат на ЧС-2022

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
328
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація