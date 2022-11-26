Дубль Мбаппе помог Франции досрочно выиграть группу на ЧМ-2022

В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции победила национальную команду Дании. Матч завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме французы создали несколько опасных моментов. На 21-й минуте Адриан Рабё выскочил высоко в попытке реализовать навесную передачу и головой пробил по центру ворот – Каспер Шмайхель исполнил блестящий сейв.

За 20 минут Усман Дембеле отдал отличный прострел на Килиана Мбаппе, который не сумел удачно запереть атаку – мяч пролетел гораздо выше ворот.

В середине второго тайма Мбаппе удалось прорвать оборону датской сборной. Благодаря ремню от Тео Эрнандеса он открыл счет. Менее чем через 10 минут соперники сравняли счет. После подачи с углового Йоахим Андерсен головой сбросил мяч на Андреаса Кристенсена и на эти ворота.

В конце матча французы вырвали победу – Антуан Гризманн выполнил прострел в штрафную, где Мбаппе нашел свободную зону и отправил мяч в сетку.

Обзор матча

В другом матче 2 тура этого квартета Австралия минимально победила Тунис (0:1).

Тунис (0:1). Франция лидирует в группе с 6 очками и гарантировала выход из группы. Австралия занимает вторую позицию (3). Дания с одним очком на третьем месте. Тунис (1) – последний.

Матчи заключительного тура группы D состоятся 30 ноября: Тунис – Франция, Австралия – Дания. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Первый гол Левандовски на ЧМ: Польша в матче с незабитым пенальти победила Саудовскую Аравию

Еще трое игроков: сборная Бразилии продолжает нести кадровые потери на ЧМ-2022