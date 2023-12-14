Грюкнули дверима: "Зоря" розгромно виграла останній матч єврокубкового сезону (відео)

Луганська "Зоря" розгромила ісландський "Брейдаблік" у матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги конференцій – 4:0 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для луганців поєдинок відбувся у польському місті Люблін на "Арені Люблін".

Підопічні Юрія Коваля потужно розпочали матч. Уже на 2-й хвилині луганців вивів уперед Едуардо Герреро. На 11-й хвилині український клуб подвоїв свою перевагу – автоголом відзначився захисник гостей Дамір Мумінович.

На 19-й хвилині рахунок у грі став розгромним – Петар Мічин забив третій м'яч у ворота "Брейдабліка".

А в другому таймі "Зоря" змогла вчетверте засмутити ісландський колектив – на 76-й хвилині результативного удару завдав Ігор Горбач.

Огляд матчу "Зоря" – "Брейдаблік"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що з турнірної точки зору цей матч уже нічого не вирішував для обох команд. І "Зоря", і "Брейдаблік" достроково втратили шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Ця перемога стала для луганців другою на груповій стадії цього євросезону. В матчі 2-го туру поточного розіграшу Ліги конференцій "Зоря" на виїзді обіграла "Брейдаблік" з рахунком 1:0.

"Зоря" посіла підсумкове третє місце у групі B, набравши 7 очок. "Брейдаблік" програв усі шість матчів групового етапу та фінішував на останній четвертій позиції.

В іншому матчі шостого туру цього квартету "Маккабі" Тель-Авів переміг бельгійський "Гент" з рахунком 3:1.

Відтак саме ізраїльський клуб (15 очок) посів перше місце і вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Бельгійська команда (13 балів) стала другою та зіграє у стикових матчах (1/16 фіналу) Ліги конференцій.

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