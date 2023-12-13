Ліга Європи: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Цього сезону Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю євротурніру.
У четвер, 14 грудня, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.
Поточної кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за рангом євротурніру.
Водночас учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Вільярреал", "Аталанта", "Спортинг" та інші.
Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які фінішували третіми у своїх групах Ліги чемпіонів.
Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій і позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які стали другими у квартетах Ліги конференцій.
- Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи відбудеться в понеділок, 18 грудня.
- Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 14 грудня
|19:45
|Група E
|ЮНІОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|19:45
|Група E
|ЛАСК
|_:_
|ТУЛУЗА
|19:45
|Група F
|РЕНН
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Група F
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|МАККАБІ ХАЙФА
|19:45
|Група G
|РОМА
|_:_
|ШЕРИФ
|19:45
|Група G
|СЛАВІЯ
|_:_
|СЕРВЕТТ
|19:45
|Група H
|БАЄР
|_:_
|МОЛЬДЕ
|
|Група H
|КАРАБАХ
|_:_
|ГЕККЕН
|22:00
|Група A
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|22:00
|Група A
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|ТСЦ
|22:00
|Група B
|АЯКС
|_:_
|АЕК АФІНИ
|22:00
|Група B
|БРАЙТОН
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|22:00
|Група C
|БЕТІС
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Група C
|АРІС ЛІМАСОЛ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|Група D
|СПОРТИНГ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Група D
|РАКУВ
|_:_
|АТАЛАНТА
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