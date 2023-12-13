Ліга Європи: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Цього сезону Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю євротурніру.

У четвер, 14 грудня, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Поточної кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за рангом євротурніру.

Водночас учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Вільярреал", "Аталанта", "Спортинг" та інші.

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які фінішували третіми у своїх групах Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій і позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які стали другими у квартетах Ліги конференцій.

Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи відбудеться в понеділок, 18 грудня.

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 14 грудня 19:45 Група E ЮНІОН _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 19:45 Група E ЛАСК _:_ ТУЛУЗА 19:45 Група F РЕНН _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Група F ПАНАТІНАЇКОС _:_ МАККАБІ ХАЙФА 19:45 Група G РОМА _:_ ШЕРИФ 19:45 Група G СЛАВІЯ _:_ СЕРВЕТТ 19:45 Група H БАЄР _:_ МОЛЬДЕ 19:45 Група H КАРАБАХ _:_ ГЕККЕН 22:00 Група A ВЕСТ ГЕМ _:_ ФРАЙБУРГ 22:00 Група A ОЛІМПІАКОС _:_ ТСЦ 22:00 Група B АЯКС _:_ АЕК АФІНИ 22:00 Група B БРАЙТОН _:_ МАРСЕЛЬ 22:00 Група C БЕТІС _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Група C АРІС ЛІМАСОЛ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 Група D СПОРТИНГ _:_ ШТУРМ 22:00 Група D РАКУВ _:_ АТАЛАНТА

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