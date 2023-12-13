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Ліга Європи: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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84
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Ліга Європи: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Цього сезону Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю євротурніру.

У четвер, 14 грудня, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Поточної кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за рангом євротурніру.

Водночас учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Вільярреал", "Аталанта", "Спортинг" та інші.

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які фінішували третіми у своїх групах Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій і позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які стали другими у квартетах Ліги конференцій.

  • Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи відбудеться в понеділок, 18 грудня.
  • Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 14 грудня
19:45 Група E ЮНІОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Ліверпуль ЛІВЕРПУЛЬ
19:45 Група E ЛАСК ЛАСК _:_ Тулуза ТУЛУЗА
19:45 Група F РЕНН Ренн _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Група F ПАНАТІНАЇКОС Панатінаїкос _:_ Маккабі Хайфа МАККАБІ ХАЙФА
19:45 Група G РОМА Рома _:_ Шериф ШЕРИФ
19:45 Група G СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Серветт СЕРВЕТТ
19:45 Група H БАЄР Баєр _:_ Мольде МОЛЬДЕ
19:45  
Група H КАРАБАХ Карабах _:_ Геккен ГЕККЕН
22:00 Група A ВЕСТ ГЕМ Вест Гем _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
22:00 Група A ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ ТСЦ ТСЦ
22:00 Група B АЯКС Аякс _:_ АЕК Афіни АЕК АФІНИ
22:00 Група B БРАЙТОН Брайтон _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
22:00 Група C БЕТІС Бетіс _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
22:00 Група C АРІС ЛІМАСОЛ Аріс Лімасол _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Група D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Штурм ШТУРМ
22:00 Група D РАКУВ Ракув _:_ Аталанта АТАЛАНТА

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Дата публікації
Перегляди
84
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