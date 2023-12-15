В МЗС України пояснили, до чого призведе заморожування війни

8 років та близько 200 раундів перемовин з Росією у різноманітних форматах призвели до повномасштабного вторгнення.

Заморожування війни в Україні та встановлення режиму припинення вогню стане винагородою для Росії за агресію.

Про це написав голова МЗС України Дмитро Кулеба в авторській статті для видання Foreign Affairs.

"Скептики припускають, що поточна ситуація на полі бою не зміниться і що, враховуючи значно більші ресурси Росії, українці не зможуть відвоювати більшу частину своєї території. Вони стверджують, що міжнародна підтримка України зменшується і різко впаде в найближчі місяці. Вони посилаються на "втому від війни" та нібито похмурі перспективи наших сил", — написав Кулеба.

Він додав, що прихильники сценарію заморожування війни в Україні переконують, що це знизить втрати ЗСУ та дозволить нашій державі та партнерам сфокусуватися на економічному відновленні та відбудові, інтеграції в ЄС і НАТО, а також довгостроковому розвиткові оборонних спроможностей. Однак це не лише стане винагородою для Росії за агресію, але й стимулюватиме її просуватися вперед.

"Замість завершення війни воно просто поставить бойові дії на паузу до часу, коли Росія буде готова до нового просування вперед", — пояснив Кулеба.

На його думку, російські окупаційні війська зміцнюватимуть свої нинішні позиції "бетоном та мінними полями, унеможливлюючи вигнення загарбників у майбутньому та прирікаючи мільйони українців на десятиліття життя в умовах окупації та репресій".

Російський бюджет на 2024 рік для тимчасово окупованих територій становить 3,2 трильйона рублів, і це чітке свідчення планів Москви закріпитися надовго та душити будь-який спротив окупаційній владі, вважає Кулеба.

Він нагадав про 8 років та близько 200 раундів перемовин з Росією у різноманітних форматах, а також 20 спроб встановити режим припинення вогню.

"Наші партнери намагалися тиснути на Москву, аби зробити її більш конструктивною, впиралися в глуху кремлівську стіну та поверталися до нас, переконуючи, що Україна має зробити "перший крок". Хоча б для того, щоб нібито показати світові, що проблема в Росії", — написав Кулеба.

Внаслідок цієї хибної логіки Україна дійсно пішла на низку болісних поступок, що завершилися повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року.

"Казати зараз про те, що Україна має зробити перший крок аморально та наївно. Якби зараз лінія фронту була заморожена, не було би підстав вважати, що Росія не використає такий перепочинок для планування ще брутальнішого нападу за кілька років, і він потенційно стосувався би вже не лише України, але й її сусідів, можливо навіть членів НАТО. Ті, хто думає, що Росія не здатна напасти на країну НАТО у разі успіху в Україні мають згадати, наскільки нереальним здавався лише два роки тому повномасштабний напад Росії на Україну", — вважає Кулеба.

Тим часом президент Росії Володимир Путін під час так званої "Прямої лінії" 14 грудня вкотре озвучив свої історичні вигадки та назвав українську Одесу "російським містом".

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