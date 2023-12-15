В МИД Украины объяснили, к чему приведет замораживание войны

8 лет и около 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах привели к полномасштабному вторжению.

Замораживание войны в Украине и установление режима прекращения огня станет вознаграждением России за агрессию.

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для издания Foreign Affairs.

"Скептики предполагают, что текущая ситуация на поле боя не изменится и что, учитывая значительно большие ресурсы России, украинцы не смогут отвоевать большую часть своей территории. Они утверждают, что международная поддержка Украины уменьшается и резко упадет в ближайшие месяцы. Они ссылаются на усталость" от войны" и якобы мрачные перспективы наших сил", — написал Кулеба.

Он добавил, что сторонники сценария замораживания войны в Украине убеждают, что это снизит потери ВСУ и позволит нашему государству и партнерам сфокусироваться на экономическом восстановлении и восстановлении, интеграции в ЕС и НАТО, а также на долгосрочное развитие оборонных способностей. Однако это не только станет вознаграждением России за агрессию, но и будет стимулировать ее продвигаться вперед.

"Вместо завершения войны оно просто поставит боевые действия на паузу до того времени, когда Россия будет готова к новому продвижению вперед", — пояснил Кулеба.

По его мнению, российские оккупационные войска будут укреплять свои нынешние позиции "бетоном и минными полями, делая невозможным изгнание захватчиков в будущем и обрекая миллионы украинцев на десятилетия жизни в условиях оккупации и репрессий".

Российский бюджет на 2024 год для временно оккупированных территорий составляет 3,2 триллиона рублей, и это четкое свидетельство планов Москвы закрепиться надолго и подавлять любое сопротивление оккупационным властям, считает Кулеба.

Он напомнил о 8 годах и около 200 раундах переговоров с Россией в различных форматах, а также о 20 попытках установить режим прекращения огня.

"Наши партнеры пытались давить на Москву, чтобы сделать ее более конструктивной, упирались в глухую кремлевскую стену и возвращались к нам, убеждая, что Украина должна сделать "первый шаг". Хотя бы для того, чтобы показать миру, что проблема в России", – написал Кулеба.

В результате этой ложной логики Украина действительно пошла на ряд болезненных уступок, завершившихся полномасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года.

"Говорить сейчас о том, что Украина должна сделать первый шаг аморально и наивно. Если бы сейчас линия фронта была заморожена, не было бы оснований полагать, что Россия не использует такую передышку для планирования еще более грубого нападения за несколько лет, и он потенциально касался бы уже не только Украины, но и ее соседей, возможно даже членов НАТО. Те, кто думает, что Россия не способна напасть на страну НАТО в случае успеха в Украине, должны вспомнить, насколько нереальным казалось лишь два года назад полномасштабное нападение России на Украину", — считает Кулеба.

Тем временем президент России Владимир Путин во время так называемой "Прямой линии" 14 декабря озвучил свои исторические выдумки и назвал украинскую Одессу "российским городом".

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