Харлан поступилася у півфіналі на Олімпіаді-2024 та позмагається за "бронзу"

Ольга проведе поєдинок за третє місце на Іграх у Парижі.

Українська шаблістка Ольга Харлан не змогла вийти до фіналу індивідуальної першості на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У півфіналі 33-річна українка поступилася першій сіяній, француженці Сарі Бальцер. Поєдинок завершився поразкою нашої спортсменки з рахунком 7:15 .

У другому півфіналі зустрінуться Себін Чої (Південна Корея) та Манон Брюне (Франція).

Харлан стартувала на Іграх у Парижі з 1/16 фіналу, здобувши перемогу над японкою Сіхомі Фукушімою (15:9). В 1/8 фіналу українка розгромила представницю Азербайджану Анну Башту, яка до 2019 року виступала під російським прапором. У чвертьфіналі Ольга розбила Анну Мартон з Угорщини (15:7).

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Олімпіада-2024 є п'ятою в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі. Ольга стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 нашу країну в індивідуальному турнірі шаблісток також представляли Олена Кравацька та Аліна Комащук, але обидві вибули в 1/16 фіналу. Кравацька поступилася японці Місакі Емурі (14:15), а Комащук програла Джон Хайон з Південної Кореї (8:15).

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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