Хорватія – Албанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 19 червня у Гамбурзі, початок – о 16:00 за київським часом.

У середу, 19 червня, збірні Хорватії та Албанії зустрінуться в матчі другого туру групи B фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

На старті континентальної першості хорвати розгромно програли Іспанії (0:3), а албанці поступилися Італії (1:2).

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Де дивитися матч Хорватія – Албанія

Трансляція матчу Хорватія – Албанія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Албанія

Букмекери вважають явним фаворитом поєдинку хорватську збірну. На перемогу "картатих" можна поставити з коефіцієнтом 1,47. Нічия – 4,35. Виграш Албанії стане великою сенсацією – 7,90.

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В іншому матчі другого туру квартету B поміряються силами Іспанія та Італія (20 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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