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Мессі встановив унікальне досягнення у США
Аргентинець увійшов до історії американського чемпіонату.
Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в історії МЛС.
38-річний аргентинець став першим гравцем в історії американського чемпіонату, який забив два або більше голів у чотирьох матчах поспіль.
Рекорд підкорився Лео 10 липня у поєдинку "Інтера Маямі" проти "Нью-Інгленд Революшн", який завершився перемогою команди з Флориди з рахунком 2:1. У цій грі Мессі оформив дубль, відзначившись на 27-й і 38-й хвилинах.
Статистика Мессі в останніх чотирьох матчах
"Нью-Інгленд Революшн" – "Інтер" Маямі 1:2 – дубль;
"Монреаль" – "Інтер" Маямі 1:4 – дубль + асист;
"Інтер" Маямі – "Коламбус Крю" 5:1 – дубль + 2 асисти;
"Інтер" Маямі – "Монреаль" 4:2 – дубль + асист.
Загалом цього сезону аргентинець забив 20 голів та віддав 6 асистів в 26 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, Мессі виступає за "Інтер Маямі" від літа 2023 року, коли у статусі вільного агента залишив французький ПСЖ. Його контракт з клубом МЛС розрахований до грудня 2025 року.