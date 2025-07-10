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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мессі встановив унікальне досягнення у США

Аргентинець увійшов до історії американського чемпіонату.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в історії МЛС.

38-річний аргентинець став першим гравцем в історії американського чемпіонату, який забив два або більше голів у чотирьох матчах поспіль.

Рекорд підкорився Лео 10 липня у поєдинку "Інтера Маямі" проти "Нью-Інгленд Революшн", який завершився перемогою команди з Флориди з рахунком 2:1. У цій грі Мессі оформив дубль, відзначившись на 27-й і 38-й хвилинах.

Статистика Мессі в останніх чотирьох матчах

"Нью-Інгленд Революшн" – "Інтер" Маямі 1:2 – дубль;

"Монреаль" – "Інтер" Маямі 1:4 – дубль + асист;

"Інтер" Маямі – "Коламбус Крю" 5:1 – дубль + 2 асисти;

"Інтер" Маямі – "Монреаль" 4:2 – дубль + асист.

Загалом цього сезону аргентинець забив 20 голів та віддав 6 асистів в 26 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, Мессі виступає за "Інтер Маямі" від літа 2023 року, коли у статусі вільного агента залишив французький ПСЖ. Його контракт з клубом МЛС розрахований до грудня 2025 року.

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