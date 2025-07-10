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Месси установил уникальное достижение в США
Аргентинец вошел в историю американского чемпионата.
Форвард "Интера" Майами Лионель Месси установил уникальное достижение в истории МЛС.
38-летний аргентинец стал первым игроком в истории американского чемпионата, который забил два или больше голов в четырех матчах подряд.
Рекорд покорился Лео 10 июля в поединке "Интера Майами" против "Нью-Ингленд Революшн", который завершился победой команды из Флориды со счетом 2:1. В этой игре Месси оформил дубль, отличившись на 27-й и 38-й минутах.
Статистика Месси в последних четырех матчах
"Нью-Ингленд Революшн" – "Интер" Майами 1:2 – дубль;
"Монреаль" – "Интер" Майами 1:4 – дубль + ассист;
"Интер" Майами – "Коламбус Крю" 5:1 – дубль + 2 ассиста;
"Интер" Майами – "Монреаль" 4:2 – дубль + ассист.
Всего в этом сезоне аргентинец забил 20 голов и отдал 6 ассистов в 26 матчах на клубном уровне.
Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года, когда в статусе свободного агента покинул французский ПСЖ. Его контракт с клубом МЛС рассчитан до декабря 2025 года.