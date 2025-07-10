Месси установил уникальное достижение в США

Лионель Месси / © Associated Press

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Форвард "Интера" Майами Лионель Месси установил уникальное достижение в истории МЛС.

38-летний аргентинец стал первым игроком в истории американского чемпионата, который забил два или больше голов в четырех матчах подряд.

Рекорд покорился Лео 10 июля в поединке "Интера Майами" против "Нью-Ингленд Революшн", который завершился победой команды из Флориды со счетом 2:1. В этой игре Месси оформил дубль, отличившись на 27-й и 38-й минутах.

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Статистика Месси в последних четырех матчах

"Нью-Ингленд Революшн" – "Интер" Майами 1:2 – дубль;

"Монреаль" – "Интер" Майами 1:4 – дубль + ассист;

"Интер" Майами – "Коламбус Крю" 5:1 – дубль + 2 ассиста;

"Интер" Майами – "Монреаль" 4:2 – дубль + ассист.

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Всего в этом сезоне аргентинец забил 20 голов и отдал 6 ассистов в 26 матчах на клубном уровне.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года, когда в статусе свободного агента покинул французский ПСЖ. Его контракт с клубом МЛС рассчитан до декабря 2025 года.