Наполі – Айнтрахт: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 15 березня, італійський "Наполі" прийматиме німецький "Айнтрахт" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на арені "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перша гра цих команд у Франкфурті завершилася перемогою "Наполі" з рахунком 0:2.

Де дивитися матч Наполі – Айнтрахт

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" та "Айнтрахтом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Наполі – Айнтрахт

У прийдешньому поєдинку букмекери без сумнівів віддають перевагу неаполітанцям. На перемогу підопічних Лучано Спаллетті можна поставити з коефіцієнтом 1,51. Нічия – 4,50. Виграш німецького клубу – 7,00.

Абсолютним фаворитом двоматчевого протистояння також є італійська команда. На вихід "партенопейців" до чвертьфіналу навіть не приймаються ставки. А ось прохід до наступної стадії турніру представника Бундесліги оцінюється шаленим коефіцієнтом 30,00.

Минулого вікенду "Наполі" на власному полі обіграв "Аталанту" (2:0) у Серії А, збільшивши свій відрив на вершині турнірної таблиці чемпіонату Італії до 18 очок.

"Аталанту" (2:0) у Серії А, збільшивши свій відрив на вершині турнірної таблиці чемпіонату Італії до 18 очок. "Айнтрахт" у своєму останньому матчі вдома зіграв унічию зі "Штутгартом" (1:1) у Бундеслізі. "Червоні орли" посідають шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 5 балів.

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