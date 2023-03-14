Реал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 15 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між мадридським "Реалом" і "Ліверпулем".

Команди зіграють на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перша зустріч між "мерсисайдцями" та "вершковими" в Англії завершилася розгромною перемогою "Реала" з рахунком 2:5.

Де дивитися матч Реал – Ліверпуль

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Реал – Ліверпуль

Букмекери вважають незначним фаворитом майбутнього поєдинку мадридський клуб. На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 4,00. Виграш англійського колективу – 2,97.

Також "Реал" є беззаперечним фаворитом двоматчевого протистояння. Коефіцієнт на вихід "вершкових" до чвертьфіналу становить 1,03. Якщо "Ліверпуль" зможе в другому поєдинку здійснити камбек і продертися до наступної стадії плейоф, то це стане великою сенсацією, ймовірність якої оцінюється коефіцієнтом 16,00.

Минулого вікенду "Реал" на своєму полі розібрався з "Еспаньйолом" (3:1) у Ла Лізі. Мадридці посідають друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від "Барселони" на 9 очок.

з "Еспаньйолом" (3:1) у Ла Лізі. Мадридці посідають друге місце в чемпіонаті Іспанії, відстаючи від "Барселони" на 9 очок. "Ліверпуль" в останньому матчі на виїзді сенсаційно поступився "Борнмуту" (1:0) в АПЛ. Перед цим команда Юргена Клоппа на "Енфілді" завдала принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:0. Наразі "мерсисайдці" йдуть шостими в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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