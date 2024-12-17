Названо символічну збірну 2024 року за версією ФІФА

Стала відома одинадцятка найкращих футболістів за підсумками 2024 року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) склала команду з найкращих футболістів за підсумками 2024 року.

Імена гравців, які потрапили до символічної збірної року, було оголошено під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 17 грудня у місті Доха, столиці Катару.

Зазначимо, що премія враховує виступи футболістів у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.

Символічна збірна 2024 року за версією ФІФА

Воротар: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла")

Захисники: Вільям Саліба ("Арсенал"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Антоніо Рюдігер ("Реал" Мадрид), Дані Карвахаль ("Реал" Мадрид)

Півзахисники: Родрі ("Манчестер Сіті"), Тоні Кроос (закінчив кар'єру, останній клуб – "Реал" Мадрид), Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

Нападники: Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Ламін Ямаль ("Барселона")

Символічна збірна 2024 року за версією ФІФА / Фото: ФІФА

Хто увійшов до символічної збірної 2023 року за версією ФІФА можна пригадати за посиланням.

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