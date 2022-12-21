Офіційно: Ротань очолив клуб топ-5 УПЛ

41-річний український фахівець Руслан Ротань став головним тренером "Олександрії".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт із тренером розрахований на 2,5 роки. Деталі угоди не розголошується.

Зазначимо, що Ротань зараз також очолює молодіжну збірну України, з якою влітку наступного року має виступити на Євро-2023 U-21. Контракт з УАФ завершується 31 грудня, поки немає інформації, чи тренер поєднуватиме дві посади.

"Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу "Олександрія". Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські уболівальники були задоволені й грою, і результатом. Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам в цьому допоможуть і ми спільно будемо радувати шанувальників футболу", – сказав Ротань.

"Олександрія" посідає п’яте місце у чемпіонаті України. У наступному матчі вона зіграє проти "Дніпра-1". Базова дата гри – 4 березня.

"Олександрія" оголосила про відставку Юрія Гури минулого тижня. На посаді головного тренера "жовто-чорних" 46-річний фахівець провів 33 матчі. Під його керівництвом команда здобула 16 перемог, 8 нічиїх та зазнала 9 поразок.

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