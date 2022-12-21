Официально: Ротань возглавил клуб топ-5 УПЛ

Кормчий остается главным тренером молодежной сборной Украины.
41-летний украинский специалист Руслан Ротань стал главным тренером "Александрии".
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года. Детали сделки не разглашаются.
Отметим, что Ротань сейчас возглавляет молодежную сборную Украины, с которой летом следующего года должен выступить на Евро-2023 U-21. Контракт с УАФ завершается 31 декабря, пока нет информации, будет ли тренер совмещать две должности.
"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия". Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом. Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы вместе будем радовать поклонников футбола", – сказал Ротань.
"Александрия" занимает пятое место в чемпионате Украины. В следующем матче она сыграет против "Днепра-1". Базовая дата игры – 4 марта.
"Александрия" объявила об отставке Юрия Гуры на прошлой неделе. В должности главного тренера "желто-черных" 46-летний специалист провел 33 матча. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 9 поражений.
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