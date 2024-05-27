Олімпіакос – Фіорентина: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги конференцій

Вирішальний поєдинок третього за престижністю єврокубку відбудеться 29 травня в Афінах.

У середу, 29 травня, грецький "Олімпіакос" та італійська "Фіорентина" зустрінуться у фінальному матчі Ліги конференцій сезону-2023/24.

Вирішальна гра за трофей відбудеться у грецьких Афінах на стадіоні "Ая-Софія". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу "Олімпіакос" у плейоф пройшов угорський "Ференцварош" (1:0, 1:0), ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів (1:4, 6:1), турецький "Фенербахче" (3:2, 1:1) та англійську "Астон Віллу" (4:2, 2:0).

"Фіорентина" дісталася вирішального матчу третього за престижністю єврокубку, вибивши з турніру ізраїльський "Маккабі" Хайфа (4:3, 1:1), чеську "Вікторію" Пльзень (0:0, 2:0) та бельгійський "Брюгге" (3:2, 1:1).

Де дивитися матч Олімпіакос – Фіорентина

На території України фінальний матч Ліги конференцій між "Олімпіакосом" та "Фіорентиною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Олімпіакос – Фіорентина

Букмекери вважають незначним фаворитом фінального поєдинку Ліги конференцій італійський клуб. На перемогу "фіалок" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,51. Нічия – 3,35. Виграш грецької команди за підсумками 90 хвилин матчу – 3,25.

На тріумф "Фіорентини" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Завоювання трофею "Олімпіакосом" – 2,15.

Раніше повідомлялося, що "Аталанта" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Баєр".

У фіналі найпрестижнішого єврокубку, Ліги чемпіонів, 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні зійдуться дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал".

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