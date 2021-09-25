Підготовка до "Інтера": "Шахтар" перед Лігою чемпіонів розгромив новачка УПЛ

Підготовка до "Інтера": "Шахтар" перед Лігою чемпіонів розгромив новачка УПЛ

"Гірники" у Києві забили чотири голи "Вересу".

Донецький "Шахтар" здобув перемогу над рівненським "Вересом" у поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги. Матч на НСК "Олімпійський" в столиці України закінчився з рахунком 4:1.

"Гірники" вийшли вперед на 22-й хвилині, коли Роман Мірошник зрізав м'яч у власні ворота. Підопічні Юрія Вірта змогли до перерви відігратися завдяки голу Геннадія Пасіча.

У другому таймі "Шахтар" суцільно домінував та ще тричі вразив ворота новачка УПЛ. Голами у воротах рівненського клубу відзначилися Тете (55-та хвилина), Марлос (79' з пенальті) і Лассіна Траоре (86').

"Шахтар" (22 очки) зрівнявся з "Динамо" на вершині УПЛ. "Біло-сині" сьогодні о 19:30 у Львові зіграють з "Рухом". "Верес" (11 балів) розташувався на восьмій позиції.

У наступному поєдинку "Шахтар" 28 вересня в Києві прийме "Інтер" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. У 10-му турі УПЛ "гірники" 3 жовтня зіграють проти "Динамо", а "Верес" у той же день зустрінеться з "Олександрією".

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