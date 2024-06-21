Польща – Австрія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 21 червня у Берліні, початок – о 19:00 за київським часом.

У п'ятницю, 21 червня, збірні Польщі та Австрії позмагаються в матчі другого туру групи D фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На старті континентальної першості Польща поступилася Нідерландам (1:2), тоді як Австрія програла Франції (0:1).

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Де дивитися матч Польща – Австрія

В Україні поєдинок Польща – Австрія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Польща – Австрія

На думку нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є австрійська збірна. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,12. Нічия – 3,40. Виграш поляків – 3,80.

В іншому матчі другого туру квартету D сильнішого визначатимуть Нідерланди та Франція (21 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Польща зіграє з Францією, а Австрія побореться з Нідерландами. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 19:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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