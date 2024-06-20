Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Текстовий репортаж другого поєдинку нашої національної команди на чемпіонаті Європи.

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зустрінеться з командою Словаччини в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Дюссельдорф Арені" в Дюссельдорфі. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Команда Сергія Реброва на старті континентальної першості розгромно програла Румунії (0:3), а збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

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В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна.