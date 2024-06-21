Ворог завдав удару по Кривому Рогу: що відомо

У п’ятницю, 21 червня, під час оголошеної повітряної тривоги російська терористична армія завдала удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в Раді оборони області, передає Telegram-канал “Перший міський. Кривий Ріг”.

У повідомленні йдеться, що ворог атакував інфраструктуру міста. На місці вибуху спалахнула пожежа.

Цю інформацію підтвердив голова міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет”, — звернувся він до мешканців міста.

Подробиці про наслідки удару наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 12 червня російська армія завдала смертельного удару по Кривому Рогу. Внаслідок воєнного злочину росіян загинули дев'ятеро людей, ще десятки зазнали поранень.

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