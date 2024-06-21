71-річна українка перерахувала "лікарю з Англії" понад мільйон гривень

Вона заплатила за посилку, якої навіть не існувало.

71-річна мешканка Коломийщини потрапила до афери з іноземцем-залицяльником.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

На початку цього року прикарпатка познайомилася в одному із месенджерів із чоловіком, який представився лікарем з Англії. Протягом кількох демісяців жінка листувалась із залицяльником. Згодом аферист, який запевнив, що українка йому дуже сподобалась, заявив, що готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні.

За легендою, чоловік нібито надіслав посилку з-за кордону, куди поклав велику суму коштів та цінності, однак на митниці на коштовний подарунок нібито наклали арешт. Потім із пенсіонеркою зв'язалися так звані "кур'єр та співробітники митної служби" та повідомили, що потрібно сплати мито та штрафні санкції.

У результаті, жінка здійснила декілька платіжних транзакцій на рахунки шахраїв і перерахувала їм понад мільйон гривень. Жодної посилки вона так і не отримала, а "закоханий" залицяльник зник із Мережі.

Наразі слідчі територіального підрозділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Також правоохоронці дали поради, як захиститися від шахраїв на сайті знайомств:

користувачів сайтів знайомств має насторожити, якщо ваш новий онлайн-знайомий миттєво зізнається у коханні, просить грошей з різних причин, та навіть коли пропонує продовжити спілкування на особистій сторінці в соціальних мережах;

перевіряйте інформацію про нових знайомих, введіть в пошук ім'я та фотографію, часто шахраї використовують фото інших людей, які вони знайшли в мережі-Інтернет;

ніколи не надсилайте гроші, дані банківських карток, дані про рахунки, а також особисті документи;

якщо маєте підозри або сумніви щодо намірів співрозмовника, краще припинити спілкування;

про всяк випадок розкажіть про свої плани близьким та друзям.

Нагадаємо, шахраї вигадали новий спосіб ошуканства українців. Вони вимагають гроші за допомогою дейтингових-платформ.

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