Португалія - Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2020

В останній день групової стадії в Будапешті зійдуться чинні чемпіони Європи та світу.

У середу, 23 червня, груповий етап Чемпіонату Європи-2020 фінішує матчами третього туру в квартеті F. У центральному поєдинку зустрінуться збірні Португалії та Франції.

Битва грандів європейського футболу розпочнеться о 22:00 за київським часом на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

Де дивитися матч Португалія - Франція

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію суперматчу Португалія - Франція.

Прогнози букмекерів на матч Португалія - Франція

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є чинні чемпіони світу. Перемога команди Дідьє Дешама оцінюється коефіцієнтом 2.34. Нічия - 2.96. На перемогу тріумфаторів минулої континентальної першості на чолі з рекордсменом Кріштіану Роналду можна поставити з коефіцієнтом 3.85.

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У групі F також виступають Німеччина та Угорщина. Їхня очна зустріч відбуватиметься паралельно в Мюнхені.

Після двох зіграних турів Франція очолює квартет з 4 балами, Німеччина (3) - друга, Португалія (3) - третя, Угорщина (1) - остання.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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