Португалія – Швейцарія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Роналду і Ко спробують завоювати путівку до чвертьфіналу Мундіалю.

У вівторок, 6 грудня, в заключному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії зіграє зі Швейцарією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Португальці вийшли до плейоф з першого місця. Підопічні Фернанду Сантуша перемогли Гану (3:2), обіграли Уругвай (2:0) та несподівано поступилися Південній Кореї (2:1).

Швейцарці розпочали турнір з перемоги над Камеруном (1:0), а потім програли Бразилії (1:0. В останньому турі "хрестоносці" здолали Сербію (2:3) та пробилися до плейоф з другої сходинки.

Де дивитися матч Португалія – Швейцарія

На території України поєдинок у прямій трансляції ексклюзивно транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Пряму радіотрансляцію зустрічі можна слухати на Радіо Промінь. Текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Швейцарія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Португалія – Швейцарія

Фаворитом майбутньому поєдинку букмекери вважають португальську збірну. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,95. Нічия – 3,45. Імовірність успіху швейцарців після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 4,45.

На прохід Роналду і Ко до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,45. Підсумковий тріумф Швейцарії – 2,88.

Додамо, що у чвертьфіналі переможець пари Португалія – Швейцарія позмагається із сильнішим в дуелі Марокко – Іспанія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 17:00 за київським часом.

Читайте також:

Роналду за крок від переходу до нового клубу: названо дату та "космічні" умови мегатрансферу

Зірка збірної Англії раптово залишив табір національної команди під час ЧС-2022: неприємна причина

Макрон виявився феноменальним прогнозистом: точно вгадав рахунок і авторів голів у матчі Франція – Польща