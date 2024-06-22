Роналду підкорилися ще два рекорди на Євро-2024

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду став автором ще двох рекордів на Євро-2024.

У матчі другого туру групи F проти Туреччини він на 56-й хвилині зробив гольовий пас на Бруну Фернандеша, який встановив остаточний рахунок гри – розгромна перемога португальців 3:0.

Ця результативна передача стала для Роналду 8-ю на чемпіонатах Європи. За цим показником Кріштіану наздогнав чеха Карела Поборського, який також має вісім асистів. Тепер вони ділять звання найкращого асистента в історії Євро.

Також КріРо став найбільш віковим гравцем, який зробив результативну передачу на чемпіонатах Європи (39 років 138 днів).

Cristiano Ronaldo is the oldest player to make a EURO assist (39 years, 138 days) #EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/R1ytfRVbwM — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив унікальний рекорд на Євро-2024. Кріштіану став першим футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах Європи.

На цьому турнірі 39-річний португалець може оновити свій гольовий рекорд на чемпіонатах Європи. Саме Роналду з 14 забитими м'ячами є найкращим бомбардиром в історії Євро.

Зазначимо, що після перемоги над турками Португалія (6 очок) достроково з першого місця вийшла до плейоф Євро-2024. Туреччина (3 бали), Грузія та Чехія (по одному заліковому пункту) також зберігають шанси на вихід до плейоф.

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У заключному третьому турі групового етапу Туреччина зіграє з Чехією, а Португалія зустрінеться з Грузією. Обидва матчі відбудуться 26 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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