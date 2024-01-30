Рознесли суперника: "Динамо" здобуло першу перемогу на зборах у Туреччині (відео)

У вівторок, 30 січня, київське "Динамо" у своєму третьому спарингу на зимових тренувальних зборах у Туреччині розбило ташкентський "Пахтакор" (Узбекистан) з рахунком 5:1 .

"Біло-сині" вийшли вперед на 12-й хвилині – пенальті реалізував Владислав Ванат.

На 35-й хвилині Ванат збільшив перевагу киян – цього разу форвард відзначився з гри і таким чином оформив дубль.

Підопічні Максима Шацьких, який раніше протягом десяти років виступав за "Динамо", відповіли на 41-й хвилині – точного удару завдав Умар Адхамзода. Проте вже за три хвилини Беніто повернув українській команді гандикап у два м'ячі.

У другому таймі команда Олександра Шовковського довела справу до розгрому. На 47-й хвилині забив Антон Царенко, а крапку в цій зустрічі на 82-й хвилині поставив Володимир Бражко.

Огляд матчу "Динамо" – "Пахтакор"

Зазначимо, що це перша перемога киян на турецьких зборах. У двох попередніх спарингах "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2) та програло польській "Легії" з Варшави (1:3).

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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