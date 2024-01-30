Разнесли соперника: "Динамо" одержало первую победу на сборах в Турции (видео)

Во вторник, 30 января, киевское "Динамо" в своем третьем спарринге на зимних тренировочных сборах в Турции разбило ташкентский "Пахтакор" (Узбекистан) со счетом 5:1 .

"Бело-синие" вышли вперед на 12-й минуте – пенальти реализовал Владислав Ванат.

На 35-й минуте Ванат увеличил преимущество киевлян – на этот раз форвард отличился с игры и таким образом оформил дубль.

Подопечные Максима Шацких, который ранее в течение десяти лет выступал за "Динамо", ответили на 41-й минуте – точный удар нанес Умар Адхамзода. Однако уже через три минуты Бенито вернул украинской команде гандикап в два мяча.

Во втором тайме команда Александра Шовковского довела дело до разгрома. На 47-й минуте забил Антон Царенко, а точку в этой встрече на 82-й минуте поставил Владимир Бражко.

Обзор матча "Динамо" – "Пахтакор"

Отметим, что это первая победа киевлян на турецких сборах. В двух предыдущих спаррингах "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2) и проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3).

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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