Шахтар - Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок України

Шахтар - Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч за Суперкубок України

Перша зустріч Мірчі Луческу з Роберто Де Дзербі.

У середу, 22 вересня, відбудеться поєдинок за Суперкубок України-2021. У боротьбі за трофей зійдуться донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Команди зустрінуться на столичному "Олімпійському". Початок суперматчу - о 21:00.

Це буде дебютне Класичне для італійського керманича "гірників" Роберто Де Дзербі. На іншому тренерському містку йому протистоятиме 76-річний Мірча Луческу, який за свою кар'єру виграв 22 трофеї з "Шахтарем" і вже три з "Динамо".

Де дивитися матч Шахтар - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар - Динамо

Букмекери не змогли визначити явного фаворита поєдинку за Суперкубок України. На перемогу "гірників" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.55. Нічия - 3.65. Успіх "біло-синіх" в основний час - 2.60.

На те, що "Шахтар" стане володарем трофею, приймаються ставки з коефіцієнтом 1.89. Підсумковий виграш "Динамо" оцінюється букмекерами коефіцієнтом 1.92.

У сезоні-2020/21 "Динамо" виграло чемпіонат і Кубок країни, тому в поєдинку за Суперкубок зійдеться з командою, яка посіла друге місце в УПЛ, тобто "Шахтарем".

Матч за Суперкубок України повинен був відбутися 24 липня, але через навантаження на футболістів у зв'язку з Євро-2020 битву за трофей перенесли на 22 вересня.

на 22 вересня. Чинним володарем трофею є "Динамо". У 2020 році "біло-сині" обіграли "гірників" на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1. Саме столичний клуб виграв три останні матчі за Суперкубок України.

на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1. Саме столичний клуб виграв три останні матчі за Суперкубок України. Всього "Динамо" 9 разів вигравало Суперкубок України. "Шахтар" піднімав цей трофей над головою 8 разів.

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