Україна - Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку "синьо-жовтих" проти чинних чемпіонів світу.

У суботу, 4 вересня, збірна України проведе матч 5-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року проти команди Франції.

Зустріч відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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